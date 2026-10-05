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Аргументы и Факты

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WSJ: перебои в Ормузском проливе грозят продовольственным кризисом

WSJ: перебои в Ормузском проливе грозят продовольственным кризисом

Перебои с судоходством через Ормузский пролив могут привести к глобальному продовольственному кризису из-за сокращения поставок удобрений.

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