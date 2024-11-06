Фиолент жаждет цивилизации: запросы жителей стали поправками в бюджет Севастополя

На осенней сессии Законодательного Собрания Севастополя, которое состоялось 5 ноября 2024 года, депутаты в первом чтении приняли закон «О бюджете города Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».
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