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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Фиолент жаждет цивилизации: запросы жителей стали поправками в бюджет Севастополя

Фиолент жаждет цивилизации: запросы жителей стали поправками в бюджет Севастополя

На осенней сессии Законодательного Собрания Севастополя, которое состоялось 5 ноября 2024 года, депутаты в первом чтении приняли закон «О бюджете города Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».

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