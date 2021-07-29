Доска, ресторан и Васька-Гиря. Романтическая история на ночь

Доска, ресторан и Васька-Гиря. Романтическая история на ночь

фото из открытых источников - Мамочка, расскажи, как ты познакомилась с папой? - Ох, лисонька, в какие далёкие времена тебя потянуло… ну хорошо, слушай.

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ирина Северова северова (гуляева)
Россия. Шариковы . Абырвалг
Сергей
Шариковы это ваши родственники ?
ирина Северова северова (гуляева)
Двойка по литературе. Шарикова - это ваши предки , от которых вы получили соответствующие гены , а следовательно уровень интеллекта и моральные качества
Сергей
Ваш интеллект и есть на уровне Шарикова, но вы всегда, и на других сайтах, пытаетесь всех выставить дураками, а себя умной. Но быть умной это не про вас.
ирина Северова северова (гуляева)
Зачем кого-то пытаться выставлять ? Дурак он и в Африк дурак . Кстати вы не в Африке ?
ирина Северова северова (гуляева)
Ничего себе шутка. В каждой шутке есть доля шутки

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