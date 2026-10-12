Поставки оружия из США под угрозой, Трамп продолжает давить на Зеленского

Украина может лишиться поставок американского оружия, закупаемого в США на средства европейских спонсоров, если продолжит удары по российским НПЗ.
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