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Тульские десантники с помощью СПГ-9 сорвали ротацию ВСУ на северском направлении

Тульские десантники с помощью СПГ-9 сорвали ротацию ВСУ на северском направлении

Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении у населенного пункта Раздоловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожив более 10 украинских боевиков.

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