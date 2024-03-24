Тульские десантники с помощью СПГ-9 сорвали ротацию ВСУ на северском направлении

Противотанковые подразделения тульских десантников сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на северском направлении у населенного пункта Раздоловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), уничтожив более 10 украинских боевиков.
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