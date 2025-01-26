Блок ХДС/ХСС планирует ввести в Германии ЧП из-за нелегальных мигрантов

Планирует вынести на голосование в парламенте Германии предложение о введении на территории страны чрезвычайного положения из-за наплыва нелегальных мигрантов фракция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), 26 января со ссылкой на документ сообщает Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии