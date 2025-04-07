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Царьград

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Воздушная тревога: сирены в Киеве и шести областях Украины

Воздушная тревога: сирены в Киеве и шести областях Украины

Воздушная тревога прозвучала в Киеве и шести регионах Украины. Сирены оповестили жителей в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, о чём информирует официальный ресурс для оповещения населения.

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