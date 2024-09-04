Экономист Кабаков назвал интересным активом вклад в рупиях

Получить значительную прибыль от инвестиций в индийскую рупию будет непросто. Таким мнением поделился с радиостанцией «Говорит Москва» директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
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