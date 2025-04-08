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Вулкан Канлаон на Филиппинах: извержение подняло столб пепла на 4 километра

Вулкан Канлаон на Филиппинах: извержение подняло столб пепла на 4 километра

На острове Негрос, Филиппины, вулкан Канлаон выбросил столб пепла на 4 километра. Извержение началось 8 апреля и сопровождается третьим уровнем опасности.

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