Мёртвые птицы падают с неба в Южно-Сахалинске

Жительница Сахалина рассказала, что днем 3 октября на землю упали мертвые птицы. Недалеко от входа в торговый центр были обнаружены две тушки пернатых необычного окраса с темными пятнами около клюва и на перьях.
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