Экс-замминистра обороны Цаликов дал показания против бывшего коллеги Иванова

Руслан Цаликов, который занимал должность первого заместителя министра обороны с декабря 2015 года по июнь 2024 года, дал показания, касающиеся действий другого бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчинённого Антона Филатова — экс-генерального директора «Оборонлогистики», подведомственной Минобороны.