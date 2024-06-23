Слуцкий: теракты в Севастополе и Дагестане инспирированы извне

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале высказал мнение, что теракты в Севастополе и Дагестане, произошедшие в праздник Святой Троицы, были инспирированы извне с целью вызвать панику и разобщение среди россиян.