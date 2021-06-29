Ушки-хвостики

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Судьба собаки Пальмы, очень похожа на историю Хатико

Судьба собаки Пальмы, очень похожа на историю Хатико

Ожидание на взлетной полосе: Пальма. Судьба этой собаки несколько похожа на историю японского пса Хатико.

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Виктория Виктория
Помню эту историю...., помню, как все переживали за Пальму и как осуждали ее "хозяина". Надеюсь, что бумеранг настиг его...
Марина Сазонова
А работники аэропорта просто сволочи. Неужели у них нет своих питомцев? И что сразу у этих тварей отлетло, когда этот придурок оставил собаку на произвол судьбы? Одним словом тварины!

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