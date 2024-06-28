Kadokawa Group, владельцев FromSoftware, взломали хакеры Медиаконгломерат Kadokawa Group, включ...

Kadokawa Group, владельцев FromSoftware, взломали хакерыМедиаконгломерат Kadokawa Group, включающий в себя студию FromSoftware, разработчика игры Elden Ring, и Anime News Network, подтвердил факт серьезной кибератаки на свои системы в четверг.
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