“Ohio is the seventh most populous state in the country, and its annual GDP is close to $1 trillion. It has 27 Fortune 500 companies, some of the country’s best universities (pipe down, Michigan), the Rock & Roll Hall of Fame, the Pro Football Hall of Fame, and two NFL teams, two MLB teams, an NBA team and an NHL team,” the Wall Street Journal reports.
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