В Архангельске повысили квалификацию специалисты, без которых не обходится ни одно предприятие

Программа «Делопроизводство для офис-менеджера и кадровое делопроизводство» Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) была организована в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
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