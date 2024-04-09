Два триллера в один вечер: «Реал» и «Сити» выдали матч года, «Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Баварией»

«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти пропустили в дебюте из-за ошибки Андрея Лунина, но вскоре забили два мяча за две минуты и вышли вперёд.
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