RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Шишинов
    И по двадцаточке каждой и выдворением из России после отсидки ВСЕГО срока без УДО.СК по ЛНР передал...
  • лина любимцева
    Да и так понятно, что без США не обошлось. КОМУ ВЫГОДНО?!... А выгодно США, чтобы втюхивать европейским болванам свой...Экс-сотрудник раз...
  • Вениамин Старый
    Что за бред: "Предположительно, мужчина занимался там ремонтом электронной техники. Собственник выставил его на прода...RT выяснил подроб...

Два триллера в один вечер: «Реал» и «Сити» выдали матч года, «Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Баварией»

Два триллера в один вечер: «Реал» и «Сити» выдали матч года, «Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Баварией»

«Реал» на своём поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти пропустили в дебюте из-за ошибки Андрея Лунина, но вскоре забили два мяча за две минуты и вышли вперёд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх