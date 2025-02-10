Шольц отказался передавать Украине дальнобойное оружие и принимать в НАТО

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время теледебатов с соперником на этот пост от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем отказался передавать Украине дальнобойное оружие, чтобы избежать втягивания Европы в конфликт, и выступил против членства республики в НАТО.
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