Катар пытается усилить посредничество между Россией и Украиной

Катар продолжает усиливать свою роль в посредничестве между Россией и Украиной, расширяя масштабы своего участия в гуманитарных инициативах, сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари 29 ноября журналистам.
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