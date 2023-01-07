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Мактавиш набрал 2+2 в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Анахайма» идет на 2-м месте по очкам среди новичков – 26 в 40 играх

Мактавиш набрал 2+2 в матче с «Сан-Хосе». Форвард «Анахайма» идет на 2-м месте по очкам среди новичков – 26 в 40 играх

Форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш набрал 2+2 в матче с «Сан-Хосе». Его действия помогли «Дакс» одержать победу над «Шаркс» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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