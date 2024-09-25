Раскрыта великая тайна генетики – кто на самом деле из родителей передает ребенку интеллект Евгения КомароваСогласно исследованиям, умственные способности детей в значительной степени определяются генетикой матери, тогда как влияние отца на интеллект оказывается незначительным.