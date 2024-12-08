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Врач Ананенко: Танцы лучше силовых нагрузок помогают мозгу побороть дистресс

Врач Ананенко: Танцы лучше силовых нагрузок помогают мозгу побороть дистресс

Учёный раскрыл, как за 20 минут сжечь в «турбопечи» гормон стресса.Доктор Вячеслав Ананенко, врач-невролог и учёный, утверждает, что для борьбы с дистрессом, вызванным накоплением негативных эмоций от повседневных проблем, наиболее эффективны не силовые тренировки, а движения, обладающие сложной хореографией, например, танцы.

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