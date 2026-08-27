BenQ придумала необычное решение для iMac и двух мониторов: новые лампы не будут мешать камерам и экранам

iScreenBar для современных iMac и ScreenBar Max для широких столов с двумя мониторами Компания BenQ представила сразу две световые панели ScreenBar, каждая из которых рассчитана на конкретный рабочий сценарий — iScreenBar для современных iMac и ScreenBar Max для широких столов с двумя мониторами.
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