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Царьград

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Абдулвахабов сразится с Тибау на турнире АСА 208 в Грозном

Абдулвахабов сразится с Тибау на турнире АСА 208 в Грозном

Абдул-Азиз Абдулвахабов и Глейсон Тибау сойдутся на турнире АСА 208 в Грозном 4 октября. Бой пройдет в полусреднем весе.

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