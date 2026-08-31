Абдулвахабов сразится с Тибау на турнире АСА 208 в Грозном

Абдул-Азиз Абдулвахабов и Глейсон Тибау сойдутся на турнире АСА 208 в Грозном 4 октября. Бой пройдет в полусреднем весе.
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