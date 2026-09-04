В Липецкой области заработал третий сахарный завод

Совокупный объём переработанной сахарной свёклы на трёх заводах Липецкой области превысил 166 тысяч тонн, выпуск сахара достиг 17 тысяч тонн.
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