«Группа поддержки» Зеленского: Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев

Как ранее анонсировал французский лидер Макрон, в Киев прибыла «группа поддержки» Зеленского из числа некоторых европейских политиков, более всего ратующих за дальнейшее оказание военной помощи Украине, а значит, продолжение военного конфликта с Россией.
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