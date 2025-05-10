«Группа поддержки» Зеленского: Макрон, Стармер, Туск и Мерц прибыли в Киев

Как ранее анонсировал французский лидер Макрон, в Киев прибыла «группа поддержки» Зеленского из числа некоторых европейских политиков, более всего ратующих за дальнейшее оказание военной помощи Украине, а значит, продолжение военного конфликта с Россией.