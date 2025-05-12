Совбез России: более 150 стран приглашены на встречу по безопасности в Москве

РИА Новости/Наталья Селиверстова Представители более 1500 стран и 20 международных организаций приглашены на 13-ю международную встречу по вопросам безопасности, сообщает пресс-служба Совета безопасности России.
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