Эксперт партии BSW призвала Мерца и Клингбайля уйти в отставку

Севим Дагделен из BSW подвергла критике бюджет ФРГ на 2027 год и потребовала отставки Мерца и Клингбайля.
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