Глава Лаишевского района навестил бойцов СВО, которые служат на Херсонском направлении. Он передал им привет от родных и близких, а также гуманитарную помощь, включая автомобиль, лодку, инструменты и продукты питания.
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