Дирекция ООПТ Владимирской области рассказала о пресеченных нарушениях за год. Всего за 2024 год вынесено 121 постановление об административных правонарушенияхДирекция ООПТ Владимирской области рассказала о пресеченных нарушениях за год.
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