Заболеваемость коклюшем резко выросла сразу в нескольких регионах

Сразу в нескольких регионах России зарегистрирован резкий рост заболеваемости коклюшем. Как выяснили "Известия", в лидерах по количеству выявленных случаев оказались Татарстан, Челябинск и Томская область.
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