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Футуролог Кононов отметил, что позитивные образы будущего помогут приручить ИИ

Футуролог Кононов отметил, что позитивные образы будущего помогут приручить ИИ

Американский разработчик Джейкоб Коксон предупредил об опасности, которую может представлять искусственный интеллект (ИИ), способный к самообучению.

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