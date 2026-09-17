Орловцы активнее берут в ипотеку «вторичку»

Жители Орловской области при покупке жилья в ипотеку отдают предпочтение «вторичке». По данным Отделения Банка России по Орловской области, всего с января по июнь 2026 года орловцы заключили 1925 ипотечных договоров: из них 1403 — для покупки жилья на вторичном рынке.