НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

167 подписчиков

Хуснутдинов – 1-й форвард из России с 2007 года с голом за «Бостон». В истории клуба – 7-й, догнал Жамнова и Назарова по общему числу

Нападающий «Брюинс» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (3:6).  В предыдущих раз гол российского форварда за «Бостон» состоялся 23 февраля 2007 года, когда Станислав Чистов забил «Тампе».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх