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Спорт Уик-Энд

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Мостовой – о стажировке в клубе РПЛ: Сам не лезу никуда, ни к кому не подлизываюсь... Об Абаскале и Тедеско: Их секрет прост – чесать и зализывать

Мостовой – о стажировке в клубе РПЛ: Сам не лезу никуда, ни к кому не подлизываюсь... Об Абаскале и Тедеско: Их секрет прост – чесать и зализывать

Два года назад, осенью бывший футболист московского «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прошел стажировку в столичном «Динамо».

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