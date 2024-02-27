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Добрый Мир

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Блинкен кричал, но зал не послушал. Лавров и да Силва пробили защиту "гегемона". На встрече G20 случился серьёзный раскол

Блинкен кричал, но зал не послушал. Лавров и да Силва пробили защиту "гегемона". На встрече G20 случился серьёзный раскол

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