Вчера 20K прочитали Завершилась встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств международной организации G20, итоги которой оказались достаточно показательными для характеристики современных набирающих силу геополитических тенденций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Совет Федерации поддержал денонсацию договора 1990-го, после чего Европа содрогнется, и нынешняя Германия юридически перестанет существовать
- Лавров показал «жесть» на G-20: Россия заговорила неожиданным для США языком
- Блинкен кричал, но зал не послушал. Лавров и да Силва пробили защиту "гегемона". На встрече G20 случился серьёзный раскол
Свежие комментарии