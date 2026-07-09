В Таганрогском заливе дроны атаковали движущиеся танкеры

Украинские беспилотники атаковали российские танкеры в Таганрогском заливе. Как сообщил этим утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате попадания БПЛА два танкера получили механические повреждения, пострадавших нет.
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