Страны Прибалтики неизбежно вымрут, они обречены – Кедми 

Страны Прибалтики перестанут существовать уже в перспективе ближайших десятилетий. Об этом в интервью журналисту Александру Вальдману заявил бывший глава израильской спецслужбы «Натив», живущий в Москве военный эксперт Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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