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  • Геннадий Хрипунов
    Надо расстрелять при народе и их родителях этих выродков и ублюдков, если бы мои сыновья были такими, я бы их без заз...Четверо 16-17-лет...
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    Конечно написать/ пусть проверят, кто там « правит бал»?! Не пора ли господам не лесоповал?!Хохлопидоры нажал...
  • Андрей
    в СК написать обязательно!Хохлопидоры нажал...

Если Китай отстал на 10-15 лет, то США обречены

Если Китай отстал на 10-15 лет, то США обречены

Главная процессорная компания в мире — это АСМЛ из Нидерландов. По сути, американская фирма, так как у Евросоюза, и тем более у маленьких безблагодатных Нидерландов нет самостоятельности, этот регион подчинён США.

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