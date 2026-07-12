Дизелю нашли замену: Китай создал водородный ДВС на 600 л.с., с непосредственным впрыском и КПД почти 47%

Такой двигатель способен заменить дизельный ДВС в тяжелой технике и магистральных тягачахКитайская компания Weichai Power объявила о завершении сертификации нового водородного двигателя WP15 по экологическому стандарту China VI.
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