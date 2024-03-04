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СОВМЕСТИМОСТЬ ЗНАКОВ ЗОДИАКА В БРАКЕ: КАК УКРЕПИТЬ ОТНОШЕНИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ ЗНАКОВ ЗОДИАКА В БРАКЕ: КАК УКРЕПИТЬ ОТНОШЕНИЯ

Если рассматривать совместимость двух людей, находящихся в браке, с точки зрения астрологии, то необходимо учитывать не только сам процент совместимости, но и вопрос о том, как вести себя в отношениях с тем или иным представителем знака Зодиака.

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