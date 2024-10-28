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Учения НАТО в Лапландии — подготовка к войне, — эксперт

Учения НАТО в Лапландии — подготовка к войне, — эксперт

Финская Лапландия, принимая участие в артиллерийских учениях НАТО Lightning Strike 24, готовится к войне с Россией, считает военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

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