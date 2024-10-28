Учения НАТО в Лапландии — подготовка к войне, — эксперт

Финская Лапландия, принимая участие в артиллерийских учениях НАТО Lightning Strike 24, готовится к войне с Россией, считает военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии