В Чехии назвали экс-премьера угрозой из-за пацифизма в вопросе Украины

CTK/Michaela Rihova Из-за пацифистской позиции в украинском вопросе лидер правоцентристского движения ANO и бывший премьер Чехии Андрей Бабиш стал угрозой для страны, заявил министр иностранных дел Ян Липавский.
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