Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию из-за риска

Американское посольство обратилось к гражданам США с призывом как можно быстрее выехать за пределы России из-за возможности быть призванными в российскую армию, сообщается в заявлении, распространенном на сайте американской дипломатической миссии.
Американское посольство обратилось к гражданам США с призывом как можно быстрее выехать за пределы России из-за возможности быть призванными в российскую армию, сообщается в заявлении, распространенном на сайте американской дипломатической миссии.
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