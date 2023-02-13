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Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию из-за риска

Посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию из-за риска

Американское посольство обратилось к гражданам США с призывом как можно быстрее выехать за пределы России из-за возможности быть призванными в российскую армию, сообщается в заявлении, распространенном на сайте американской дипломатической миссии.

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