Архивы о решении Британии и Франции начать войну против СССР рассекретили

Англия и Франция в начале 1940 года приняли решение начать войну против СССР. Данные об этом, полученные советской разведкой, приводятся в документе Российского государственного военного архива, опубликованном Президентской библиотекой.
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