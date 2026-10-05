Семейная подушка: помощь детям с ипотекой может поставить под угрозу накопления родителей

Помогать детям с первоначальным взносом по ипотеке стоит за счет денег, которые не понадобятся родителям для собственной жизни на пенсии.
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