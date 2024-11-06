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Расследование дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье завершено

Расследование дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье завершено

Следователи завершили расследование уголовного дела в  отношении Юрия Михеева и  двух братьев Мельниковых  — Матвея и  Тимофея, которые арестованы за  попытку устроить диверсию на  территории одной из  воинских частей в  Московской области.

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