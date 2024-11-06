Расследование дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье завершено

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Юрия Михеева и двух братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея, которые арестованы за попытку устроить диверсию на территории одной из воинских частей в Московской области.
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