Google запускает вход по видеоселфи для восстановления доступа к аккаунту

Google объявила о внедрении нового способа входа и восстановления доступа к аккаунту. Теперь пользователи смогут использовать видеоселфи для подтверждения личности вместо ввода пароля или ответов на контрольные вопросы.
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