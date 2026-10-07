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Новости Брянска

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Директора брянской фирмы подозревают в хищении 10 млн при ремонте дорог в Калужской области

Директора брянской фирмы подозревают в хищении 10 млн при ремонте дорог в Калужской области

Подозреваемый — гендиректор и единственный учредитель ООО «М-Строй», зарегистрированного в Брянске в 2011 году.

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