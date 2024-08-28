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Петербургский дневник

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Более 100 бойцов СВО прошли курс подготовки и стали лейтенантами

Более 100 бойцов СВО прошли курс подготовки и стали лейтенантами

Теперь они способны сами научить личный состав грамотной организации боя Как рассказал телеканал “Санкт-Петербург”, в центре обучения Ленинградского военного округа состоялся торжественный выпуск младшего офицерского состава.

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